Tragedia din 2 Mai, aproape sa se repete in Piatra Neamt! Tanar prins de doua ori drogat la volan, in aceeasi noapte

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt a informat ca un tanar in varsta de 22 ani a fost prins conducand drogat un autoturism, de doua ori, in noaptea de vineri spre sambata!Tragedia din 2 Mai, aproape sa se repete in Piatra Neamt, acolo unde un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins de politistii de la Rutiera de doua ori drogat la volan, in aceeasi noapte.Tanar prins de doua ori drogat la volan, in aceeasi noaptePrima data cand a fost tras pe dreapta, soferul a fost oprit in ... citește toată știrea