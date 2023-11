Tragedie fara margini: o mama de 25 de ani a murit intr-un accident teribil, dupa ce sotul ei a murit la volanO tanara in varsta de 25 de ani din Vaslui a murit, iar sotul si cei doi copiii ai acesteia au fost raniti in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, in judetul Neamt. Primele date arata ca cel mai probabil barbatul a adormit la volan, informeaza News.ro.Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 04:00, pe DN 15, in localitatea Costisa din judetul Neamt.Ce spune ... citeste toata stirea