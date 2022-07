Tragedie la Roman! A fost gasit trupul baiatului inecat in raul Moldova care a sarit in apa sa-si salveze sora

Trupul baiatului de 18 ani care s-a inecat sambata, in raul Moldova, a fost gasit duminica dupa-amiaza, iar sora lui, in varsta de 17 ani, care a fost scoasa din apa si resuscitata de catre echipajul de prim ajutor ajuns la fata locului a decedat ulterior la spital, transmite Agerpres.Baiatul a fost scos din apa duminica, in jurul orei 12.30, iar echipajul medical a constatat ca este decedat.Sora lui a fost scoasa la mal sambata, de martori, iar echipajul SMURD a reusit sa o resusciteze, ... citeste toata stirea