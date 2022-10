Tragedie pe E85. O familie care se intorcea de la pelerinajul Sfintei Parascheva a murit intr-un accident la Sabaoani

Tragedie in aceasta dimineata pe "drumul mortii" - E85, in afara localitatii Sabaoani, judetul Neamt. Patru persoane dintre care doi copii si-au pierdut viata, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune violenta cu o autoutilitara. In urma impactului, doi copii de 9 respectiv 11 ani si doi adulti de 31 si 35 de ani si-au pierdut viata. Acestia erau din Roznov, iar potrivit unor surse se intorceau de la Iasi, de la pelerinajul Sfintei Parascheva. Politistii efectueaza cercetari.La ... citeste toata stirea