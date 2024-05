Transport de lemne fara documente legale, depistat la Gadinti

Vineri, 24 mai, in jurul orei 05:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au depistat in trafic, pe DN 15D, in localitatea Gadinti, o autoutilitara condusa de un barbat, de 35 de ani. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca in autoutilitara se afla material lemnos, cantitate pentru care conducatorul auto nu avea documentele prevazute de lege."In ... citește toată știrea