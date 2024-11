Transportatori sanctionati de ITM Neamt

In perioada 14 - 22 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale privind modul in care se respecta legislatia in domeniul relatiilor de munca in transportul rutier, informeaza ITM Neamt.Obiectivele actiunilor de control au fost de identificare si combatere a cazurilor de munca nedeclarata, respectarea prevederilor din Codul Muncii privind modificarea contractului individual de munca, precum si respectarea timpului de munca si ... citește toată știrea