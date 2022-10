Transporturi ilegale de lemn

Zilele trecute, politistii au facut mai multe controale in trafic, pentru combaterea delictelor silvice.Astfel, pe 5 octombrie, la ora 13, in comuna Vanatori-Neamt, a fost prins un barbat in varsta de 42 de ani, din Pipirig, care transporta cu o autoutilitara 1,3 metri cubi de fag fara documente legale.In aceeasi zi, la ora 18, in Pipirig a fost depistat un localnic de 45 de ani transportand trei mc de carpen fara acte. De asemenea, pe 8 octombrie, la ... citeste toata stirea