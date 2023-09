Miercuri, 27 septembrie, in jurul orei 14:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au depistat pe DJ 207D, in localitatea Ion Creanga, un atelaj hipo ce transporta 1,24 metri cubi material lemnos, fara a detine documente legale de transport, informeaza IPJ Neamt. Cu ocazia activitatilor desfasurate in cauza s-a stabilit faptul ca materialul lemnos ar fi fost sustras din padurea amplasata pe raza localitatii Gadinti. In cauza s-a luat masura sanctionarii conform Legii 171 ... citeste toata stirea