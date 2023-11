Dr. Ionut Grosu, medic specialist Chirurgie vasculara,ArcadiaDatorita progreselor recente dramatice in tratamentul bolii venoase, in prezent este disponibila o gama larga de modalitati si trebuie luata in considerare o strategie de management individualizata pentru fiecare pacient. Aceasta poate implica utilizarea mai multor modalitati de tratament si/sau mai mult de o etapa de tratament. In cazul pacientilor cu varice bilaterale, opiniile variaza in ceea ce priveste abordarea optima ... citeste toata stirea