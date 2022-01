Trei centre de evaluare a pacientilor COVID-19 in judet, la Roman, Piatra Neamt si Tirgu Neamt

Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt informeaza ca in judet sunt organizate trei centre de evaluare a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.In municipiul Roman, centrul este amplasat in locatia Compartimentului Ingrijiri Paliative a Spitalului Municipal de Urgenta Roman, strada Tineretului, nr. 28, telefon 0745.526.586, program de activitate - luni-vineri, orele 7-19. In Piatra Neamt, centrul este amplasat in cadrul Ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, ... citeste toata stirea