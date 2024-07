Trei masini s-au ciocnit in Dumbrava Rosie

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, in dupa-amiaza de 28 iunie, pe la ora 16, in comuna Dumbrava Rosie. A fost vorba despre un autoturism si doua autoutilitare care s-au ciocnit. In vehicule erau patru persoane care au iesit pana la sosirea pompierilor pietreni.Nimeni nu a avut ... citește toată știrea