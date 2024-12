Trei masini s-au ciocnit la Alexandru cel Bun

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, ieri dupa-amiaza, la ora 12, pe Drumul National 15B, in comuna Alexandru cel Bun.Evenimentul a avut loc in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un pietrean in varsta de 58 de ani conducea o masina, s-a izbit in cea din fata si a proiectat-o in alt autoturism. In masinile care s-au ciocnit se aflau patru persoane. La locul ... citește toată știrea