Trei persoane arestate dupa un scandal la Oniceni. Un barbat a ajuns la spital injunghiat

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati, la data de 9 iunie, prin 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca sotul sau, in varsta de 35 de ani, a fost injunghiat in curtea imobilului personal, din localitatea Oniceni, informeaza IPJ Neamt.In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 20:30, pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri privitoare la o suma de bani, intre trei persoane, cu ... citește toată știrea