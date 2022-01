Trei persoane din Sagna date disparute, cautate de politisti

Sambata, 15 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au fost sesizati de catre un barbat de 68 de ani, din Sagna, cu privire la faptul ca, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2022, in jurul orei 3.30, fiul sau Iosif Giurgi, in varsta de 34 de ani, din Sagna, a parasit in mod domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,75 - 1,80 m, greutate - 95 de kilograme, ochi caprui, par saten. La momentul disparitiei, acesta era ... citeste toata stirea