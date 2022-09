Trei persoane intoxicate cu ciuperci, la Buruienesti

Miercuri, 28 septembrie, in jurul orei 20.30, cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt au fost solicitate in localitatea Buruienesti, din comuna Doljesti, in sprijinul a trei persoane care s-au intoxicat cu ciuperci. O femeie de 46 de ani, un barbat de 48 de ani si un baiat de 13 ani au fost transportati cu ambulanta la Compartimentul de Primire Urgente din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Roman, prezentand greata si varsaturi. Dupa ingrijirile medicale, cele trei ... citeste toata stirea