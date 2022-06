Trei persoane ranite intr-un accident rutier pe DN 15C, in localitatea Baltatesti

Trei persoane cu varste intre 34 si 61 de ani au fost ranite, duminica, dupa ce autoturismele in care se aflau au fost implicate intr-un accident pe drumul national 15C, in localitatea Baltatesti din judetul Neamt.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Puscasu, a informat ca, in jurul orei 16,40, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Targu-Neamt au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 15C.'Din primele cercetari efectuate de ... citeste toata stirea