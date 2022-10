Trei persoane retinute de politie, in urma unui scandal la Tamaseni

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati, prin apel 112, in noaptea de 2 octombrie, in jurul orei 02.00, cu privire la faptul ca la un club, din Tamaseni, mai multe persoane au fost agresate, informeaza IPJ Neamt. Din cercetarile efectuate de catre politisti a reiesit ca in fata unui club din Tamaseni, persoane necunoscute ar fi exercitat acte de violenta asupra a doi tineri, de 20 si 21 de ani, ambii din localitatea Stanita, fiind tulburata astfel ... citeste toata stirea