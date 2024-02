Trei romascani au fost retinuti pentru furt

Marti, 27 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Roman, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Roman, au pus in executare patru mandate de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Roman, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. Conform IPJ Neamt, din cercetari a reiesit ca, in luna februarie, persoane necunoscute au sustras mai multe bunuri din ... citește toată știrea