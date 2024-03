Trimis dupa gratii

Lucian Nicolas Iorga, trimis in judecata alaturi de alti 12 indivizi, in stare de arest domiciliar, pentru trafic de droguri (271 de fapte dovedite), a ajuns dupa gratii, ieri, pentru ca nu a respectat obligatiile impuse de Tribunal. El nu avea voie sa plece de acasa s nici sa ia legatura cu ceilalti inculpati din dosar. In acelasi caz, tot in arest domiciliar se mai afla urmatorii: Daniel Epanu, Cristian Stefan Urgureanu si Mihai Andrei Mita. Respectivii sunt obligati sa mearga la ... citește toată știrea