Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, cu 40 de fapte petrecute in perioada 2014-2016, cu deducerea nelegala de TVA.Astfel, prin rechizitoriul din 14 noiembrie 2023, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.L., sub aspectul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala, in forma continuata (40 acte materiale, in perioada 11 noiembrie 2014