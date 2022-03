Trimisi dupa gratii

In ziua de 28 martie, politistii Sectiei Rurale Targu-Neamt l-au depistat pe Costel Mangalagiu, in varsta de 43 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, pentru vatamare corporala din culpa, conducere fara permis, refuz recoltare probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei si parasirea locului accidentului fara incuviuintarea Politiei.Victima acestuia a fost minora Vasilica Croitoru, peste care a dat cu masina in 2017. Ea trebuie sa primeasca ... citeste toata stirea