Trimisi dupa gratii

In ziua de 11 octombrie, politistii Sectiei Rurale Garcina l-au depistat pe Gheorghe Ursaru (in varsta de 59 de ani), din satul Vaduri (al comunei Alexandru cel Bun), condamnat de Judecatoria Piatra-Neamt la un an de inchisoare, pentru violare de domiciliu.El a intrat fara drept in locuinta Auricai Zlat (in prezent decedata). Tot marti, agentii Sectiei Rurale Stefan cel Mare l-au prins pe Dumitru Olaru (38 de ani, din Razboieni) condamnat de aceiasi judecatori pietreni ... citeste toata stirea