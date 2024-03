Trucul prin care Politia a facut sa apara un transport de lemne in acte. Un TIR a fost confiscat

Politistii din Neamt au efectuat, zilele trecute, controale in ceea ce priveste legalitatea exploatarii si transportului de masa lemnoasa, cu acest prilej fiind descoperite cateva infractiuni in domeniu.Inspectoratul de Politie Neamt a transmis detalii despre un caz mai deosebit, care s-a petrecut in urma cu trei zile.La 3 martie 2024, politistii au oprit, in localitatea Gheraesti, pe Drumul European 85, conducatorul auto al unui ansamblu ce transporta cherestea, constatand ca nu avea aviz ... citește toată știrea