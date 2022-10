Trufe negre confiscate

Miercuri, politistii au depistat in padurea Ocolului Silvic Vanatori-Neamt doi vasluianei in varsta de 34 si 39 de ani care recoltau trufe negre fara a detine autorizatie in acest sens.Ei apucasera sa stranga 736 de grame din acest tip de ciuperci. Trufele au fost confiscate, iar cei doi s-au ales cu cate o amenda de 3.000 de lei. In acest context, Inspectoratul Judetean de Politie face urmatoarele precizari: "Aducem in atentie opiniei publice prevederile articolului 17, litera c, din Legea ... citeste toata stirea