In aceasta saptamana, Primaria Municipiului Roman organizeaza mai multe manifestari pentru a marca Saptamana Europeana a Mobilitatii. Luni, 18 septembrie, de la ora 13, in Sala "Unirii" a Primariei Roman are loc prezentarea cu tema "Proiecte verzi si de mobilitate urbana", o dezbatere cu tinerii din municipiul Roman. Marti, 19 septembrie, se va desfasura concursul "La pas prin municipiul Roman", competitie deschisa cetatenilor din municipiu, constand in contorizarea numarului de pasi parcursi ... citeste toata stirea