Tur ciclist al Romanului joi, cu ocazia Saptamanii Europene a Mobilitatii

Municipiul Roman va lua parte pentru a opta oara la campania europeana de promovare a mobilitatii urbane durabile - Saptamana Europeana a Mobilitatii, iar in programul dedicat acestui eveniment, in ziua de joi, 22 septembrie, vor fi organizate un tur ciclist si un labirint de orientare sportiva, informeaza Primaria municipiului Roman.Labirintul de orientare sportiva este programat intre orele 16.30 - 19.30, in parcul din Piata "Roman-Voda" din fata Primariei.Turul ciclist este programat in ... citeste toata stirea