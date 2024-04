Turc trimis la inchisoare

Un cetatean strain, domiciliat in municipiul Piatra-Neamt, condamnat la trei ani jumate de inchisoare cu executare si plata unei amenzi penale de 4.000 de lei, a fost preluat de politisti miercuri si dus la Penitenciarul Bacau. In cauza este vorba despre Addin Shams Abbas (poreclit "Turcu"), in varsta de 39 de ani. Conform sentintei, in ziua de 7 aprilie 2019, el a condus o masina fara permis, pe strada 1 Decembrie 1918 din oras, avand alcoolemia de 1,27‰. Individul era in perioada de ... citește toată știrea