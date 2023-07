Putina lume stie ca drumul parcurs de Vitoria Lipan exista in realitate. Turistii se pot incumeta intr-o drumetie deoarece traseul pe care a mers personajul din romanul Baltagul exista si poate fi parcurs fara probleme.Lungimea acestui drum, parcurs de eroina din romanul lui Sadoveanu in cautarea ramasitelor barbatului ei, este de 55,22 km, din care 21,62 km sunt pe teritoriul judetului Neamt, iar 33,6 km pe cel al judetului Suceava. Cel mai inalt punct este in Pasul Stanisoara, la 1235 m, ... citeste toata stirea