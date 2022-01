Ucis de TIR

In noaptea de 27 spre 28 ianuarie, un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul nostru, a fost implicat intr-un accident rutier mortal petrecut pe DN 12A, in comuna bacauana Ghimes.Tragedia a avut loc in urmatoarele conditii stabilite de politisti. Nemteanul conducea regulamentar un TIR si, la un moment dat, in fata i-a aparut o masina care intrase pe contrasens, la volanul acesteia aflandu-se un harghitean de 37 de ani. Soferul TIR-ului a povestit ca nu a mai putut evita impactul. ... citeste toata stirea