Ucrainean refugiat, accident la Roman

a- cetateanul strain a lovit o femeie si a tamponat alte doua masinia- nedoritul incident s-a petrecut in Romana- la volan era un ucrainean de 71 de aniUn accident de circulatie soldat cu ranirea unei femei a avut loc ieri, 28 februarie, la Roman, fiind provocat de un cetatean ucrainean, refugiat in orasul nemtean din cauza razboiului izbucnit in tara de origine.S-a intimplat in jurul orei 10:40, cind politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Roman au fost sesizati cu privire la ... citeste toata stirea