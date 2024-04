Un barbat a fost gasit decedat pe casa scarii, intr-un bloc din Roman

Marti, 9 aprilie, in jurul orei 19:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca la etajul 4 al unui bloc de pe Aleea Revolutiei, din municipiul Roman, a fost identificata o persoana decedata. In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca persoana in cauza este un barbat in varsta de 56 de ani, din Roman.Conform IPJ Neamt, in jurul orei 13:00, barbatul ar fi venit la domiciliu, iar pe fondul consumului de alcool, acesta ar ... citește toată știrea