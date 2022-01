Un barbat a murit dupa ce a cazut de pe o stanca, in zona Lacul Rosu

Un barbat din Gheorgheni a murit, vineri seara, dupa ce a cazut de pe o stanca, in zona Lacul Rosu, trupul acestuia fiind recuperat in timpul noptii de salvamontisti, dupa o interventie dificila, de mai multe ore.Seful Serviciului de Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca accidentul s-a produs in zona cabinei panoramice din Lacul Rosu, pe fondul neatentiei si a consumului de alcool.Tanarul era insotit de alti trei barbati, ... citeste toata stirea