Un barbat a murit dupa ce a cazut in fantana

In seara de 11 mai, un barbat de 70 de ani, din comuna Tibucani, a decedat dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 14 metri.El incerca sa scoata un hidrofor din fantana dezafectata a unei vecine, care nu avea apa, nu s-a sigurat bine si a cazut in gol. Tragedia s-a petrecut pe la ora 18, sub ochii mai multor vecini. Acestia au sunat la 112 si, pana la sosirea ajutoarelor, i-au aruncat barbatului mai multe franghii ca sa il salveze, insa omul nu se putea misca intrucat isi rupsese ... citeste toata stirea