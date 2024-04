Un barbat beat a cazut de la etaj

Pe fondul consumului exagerat de bauturi alcoolice, un barbat in varsta de 40 de ani, din municipiul Roman, s-a autoaccidentat in dupa-amiaza de 20 aprilie, cazand de la balconul propriului apartament situat la primul etaj al unui bloc din localitate. Evenimentul s-a petrecut la ora 12.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Omul era pe ... citește toată știrea