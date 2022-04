Un barbat care cultiva cannabis in propria locuinta, depistat de politisti

Marti, 19 aprilie, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Neamt, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Neamt, au ridicat, in vederea indisponibilizarii, in urma a doua perchezitii domiciliare, cannabis si produse derivate, iar o persoana a fost retinuta, pentru 24 de ore, informeaza IPJ Neamt.La data de 19 aprilie., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii ... citeste toata stirea