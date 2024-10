Un barbat din Neamt a anuntat la Politie ca si-a ucis mama

Un barbat de 43 de ani din orasul Targu-Neamt s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a ucis mama. Cadavrul femeii a fost gasit in locuinta."La data de 22 octombrie a.c., in jurul orei 16:50, la sediul Politiei orasului Targu-Neamt s-a prezentat un barbat, in varsta de 43 ani, din orasul Targu-Neamt care s-a autodenuntat, cu privire la savarsirea infractiunii de omor. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat decedata victima, o femeie in varsta de 75 de ani, mama ... citește toată știrea