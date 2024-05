Un barbat din Neamt a fost ranit grav de un taur. A facut pe toreadorul si a ajuns la spital

Un barbat din judetul Neamt a fost transportat in stare grava la spital, in urma unui incident la o stana. Barbatul a incercat sa ademeneasca un taur cu o haina.Incidentul a avut loc ieri, 21 mai, in jurul orei 22:00."Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Targu-Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca, un barbat in varsta de 34 de ani, s-a prezentat la ... citește toată știrea