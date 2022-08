Un barbat din Neamt s-a impuscat in cap cu un pistol pentru asomarea porcilor

Un barbat din Borca, judetul Neamt, a ajuns in stare grava la spital deoarece a incercat sa se sinucida, impuscandu-se in cap cu un pistol pentru asomarea porcilor O tentativa de sinucidere mai putin intalnita a avut loc in seara zilei de 17 august 2022, cel care a incercat sa-si ia viata fiind un barbat in varsta de 51 de ani, din Borca, judetul Neamt.Serviciul de Ambulanta a fost solicitat, in jurul orei 19.45, de catre sotia victimei, nemteanul fiind gasit in stare de coma profunda. In ... citeste toata stirea