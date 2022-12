Un barbat din Neamt si-a dat foc cu benzina

Un barbat in varsta de 55 de ani, din Barcanesti, a fost retinut de politisti si apoi internat la Psihiatrie dupa ce, duminica, si-a stropit casa cu benzina, apoi s-a baricadat in podul locuintei si a amenintat ca da foc.Politistii din localitate au fost sesizati de vecinii barbatului ca acesta ameninta ca isi va incendia locuinta."Intrucat din interior se simtea miros puternic de substanta inflamabila, iar persoana in cauza se afla baricadata in podul imobilului, la fata locului au fost ... citeste toata stirea