Un barbat s-a aruncat in fata trenului

Din motive care urmeaza sa fie stabilite, un iesean de 60 de ani si-a pus capat vietii in dimineata de 4 mai, in comuna Sabaoani. Tragedia s-a petrecut la ora 5.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Omul si-a planificat sinuciderea: s-a dus pe pasarela care trece deasupra ... citește toată știrea