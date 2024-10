Un barbat s-a autodenuntat la politie ca si-a ucis mama

Marti, 22 octombrie, in jurul orei 16:50, la sediul Politiei orasului Tirgu Neamt s-a prezentat un barbat, in varsta de 43 ani, din orasul Tirgu Neamt, care s-a autodenuntat cu privire la savarsirea infractiunii de omor, informeaza IPJ Neamt.Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat decedata victima, o femeie in varsta de 75 de ani, mama barbatului in cauza. Corpul acesteia a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala, pentru ... citește toată știrea