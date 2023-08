Politistii rutieri au fost sesizati duminica, 6 august, in jurul orei 13:00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Luncii, in localitatea Dulcesti. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, in varsta de 46 de ani, din Dulcesti, se deplasa pe o bicicleta, pe strada Luncii, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un tanar in varsta de 18 ani, din aceeasi localitate, ce se deplasa in fata sa. Accidentul s-ar ... citeste toata stirea