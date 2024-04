Un BMW a intrat intr-un copac din centrul orasului

In seara de 11 aprilie a avut loc un accident rutier pe Bulevardul Republicii din centrul municipiului Piatra-Neamt, in care au fost implicate doua masini. Evenimentul, soldat numai cu pagube materiale, s-a petrecut la ora 22.40, chiar in faa sediului Tribunalului Comercial, intr-o zona de trafic auto intens dar si pietonal, pentru ca acolo sunt mai multe cafenele si restaurante. Cele doua autoturisme s-au ciocnit iar un SUV marca BMW a intrat intr-un copac de pe margine. Evenimentul a avut loc ... citește toată știrea