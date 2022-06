Un cabinet al Policlinicii Spitalului, pe punctul de a fi inchis temporar

Close-up hand holding door knob, selective focus on knobLipsa personalului medico-sanitar din spitalele nemtene si nu numai a fost un motiv, multi ani la rand, pentru ca, in perioada concediilor de odihna, unele compartimente sau cabinete din ambulatoriile de specialitate ale acestora sa fie inchise, pentru cateva saptamani.Odata cu cresterea veniturilor salariale, angajarile in spitale de stat au cunoscut si ele o ascensiune. Spre exemplu, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, ... citeste toata stirea