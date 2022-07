Joi seara, pe DN 155B, in comuna Vanatori-Neamt, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 19, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Borca, mergea cu un camion pe directia Targu-Neamt - Pipirig, i-a explodat un pneu, a pierdut controlul directiei, a acrosat un stalp de iluminat stradal, a trecut printr-un gard si a ... citeste toata stirea