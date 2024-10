Un camion cu sfecla s-a rasturnat in Gadinti

Neatentia in condu-cere a dus la producerea unui accident rutier, joi seara,la intrare in comuna Gadinti. Evenimentul a avut loc la ora 20.30, la coborarea de pe Dealul Marului.Soferul (in varsta de 51 de ani) unui camion incarcat cu sfecla de zahar a pierdut controlul directiei, a iesit de ... citește toată știrea