Un camion incarcat cu piatra s-a rasturnat la Pipirig

Ieri dimineata, pe fondul netentiei in conducere, a avut loc un accident rutier in satul Leghin (al comunei Pispirig).Evenimentul s-a petrecut la ora 7.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 44 de ani, din Borca, conducea un camion incarcat cu piatra, pe DN 15B, a pierdut controlul directiei, iesind de pe sosea, a acrosat gardul unei case si s-a rasturnat. Incarcatura acestuia s-a imprastiat pe carosabil, blocand un sens de mers, iar soferul a ramas ... citeste toata stirea