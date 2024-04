Un copil de doi ani a murit dupa ce a cazut intr-un lighean cu apa

Duminica, 31 martie, la orele 16:24, politistii din cadrul Sectiei de Politie rurala Sagna au fost sesizati de catre o femeie in varsta de 53 de ani, din Gadinti, cu privire la faptul ca nepotul acesteia, in varsta de doi ani, a fost gasit intr-un lighean cu apa, informeaza IPJ Neamt.Politistii s-au deplasat la fata locului stabilind faptul ca, in timp ce minorul se afla in curtea ... citește toată știrea