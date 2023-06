Sase persoane, intre care si un copil, au fost ranite in accidentul rutier produs, duminica, in jurul orei 13.30, pe drumul national DN15, in localitatea Pangarati.In accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau opt persoane. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri timp de aproape o ora.La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si doua ambulante SMURD TIM si EPA, precum si doua echipaje de ... citeste toata stirea