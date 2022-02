Un echipament agabaritic unicat de 105 tone, realizare de exceptie a unei firme romanesti

Utilajul agabaritic a fost proiectat si realizat la Compania Mecanica de Echipamente Speciale Savinesti, lider pe piata nationala si a Europei de Est Compania Mecanica de Echipamente Speciale Savinesti are in portofoliu o noua realizare de exceptie. Firma din apropiere de Piatra Neamt a livrat recent un sofisticat utilaj petrolier unicat catre un partener extern, cel mai mare conceput in tara, cu o greutate de 105 tone, o lungime de 22 de metri si un diametru de trei metri.In limbaj tehnic, ... citeste toata stirea